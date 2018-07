Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 luglio 2018 - 21:44

I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare l'ossigeno: i ragazzi ed il loro allenatore vanno tirati fuori, il prima possibile, dalla grotta Tham Luang.

Ma, nonostante il supporto di squadre di aiuti giunte da tutto il mondo, la situazione resta in un drammatico stallo. Aggravato anche dalla morte di uno dei soccorritori, un sub dei Navy Seal thailandese che ha perso la vita, probabilmente per mancanza di ossigeno, mentre in immersione portava bombole allo sfortunato gruppo di calciatori.

Il morale è basso e tutti, anche i soccorritori, sono stremati. Ma il via libera alle operazioni di recupero, per quanto sembrava nell'aria, non è ancora arrivato. "I ragazzi non sono ancora pronti per le immersioni. Vogliamo il minimo rischio, e il migliore dei piani possibili", ha detto in serata il governatore Narongsak Osatanakorn gelando le speranze mentre svaniva anche uno spiraglio che si era aperto in mattinata. Un cunicolo era stato individuato a 150-200 metri da dove si trovano i ragazzi. Ma solo poche ore dopo è arrivata la notizia che ha gelato le attese: "Il tentativo di trivellazione è fallito".

