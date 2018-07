Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 9.24 06 luglio 2018 - 09:24

È salito ad almeno 40 il numero dei morti nel naufragio della barca per turisti avvenuto ieri al largo di Phuket, isola nel sud della Thailandia.

Lo riporta la tv thailandese Thai Pbs, aggiungendo che 26 dei corpi recuperati sono rimasti intrappolati all'interno dell'imbarcazione ormai affondata. Almeno 16 persone sono ancora disperse.

La vacanza si è trasformata improvvisamente in una tragedia ieri per un centinaio di turisti in vacanza in Thailandia: per colpa di un'ondata improvvisa di maltempo e del mare agitato, due imbarcazioni turistiche si sono rovesciate in due diversi incidenti al largo dell'isola di Phuket, una delle mete più battute dai viaggiatori nel Paese.

Dalla prima barca, dove viaggiavano 97 persone, in maggioranza visitatori cinesi, risultavano inizialmente dispersi in 49. Sono invece stati tutti portati in salvo i passeggeri della seconda imbarcazione, dove erano a bordo 39 turisti cinesi ed europei.

Le autorità di Phuket avevano diramato un avviso per mettere in guardia dal maltempo, previsto fino a martedì prossimo con forti piogge e venti. Poco prima del tramonto, in effetti, l'isola è stata colpita da improvvise e fortissime raffiche, decisamente inusuali anche nell'attuale stagione delle piogge in cui l'afflusso di turisti è ridotto. I venti hanno anche reso più complicate le operazioni di ricerca dei dispersi. Sui media locali sono poi circolate foto del salvataggio, con i turisti trasportati a terra in grossi gommoni o caricati su un peschereccio.

