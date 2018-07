Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 7.13 04 luglio 2018 - 07:13

I ragazzi intrappolati nella grotta si coprono come possono per evitare freddo e umidità

Il tentativo di riportare in superficie 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang assieme al loro allenatore non avverrà oggi perché il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa Narongsak Osatanakorn, il governatore locale che dirige le operazioni di soccorso.

Le operazioni di preparazione continuano però 24 ore su 24, nella speranza che il recupero diventi possibile nei prossimi giorni, prima del previsto ritorno delle piogge.

Intanto, non hanno ancora avuto successo i tentativi di far comunicare i ragazzi con i loro genitori via telefono perché il telefono militare che doveva essere utilizzato è stato messo fuori uso dall'acqua durante il trasporto, ha annunciato un portavoce militare delle operazioni di soccorso. Un nuovo tentativo di stabilire un collegamento telefonico è tuttora in corso, ed è considerato una priorità per fornire sostegno psicologico ai giovani calciatori.

