Thailandia: un morto per la tempesta tropicale Pabuk

La tempesta tropicale Pabuk, accompagnata da forti venti che stanno scoperchiando abitazioni ed abbattendo alberi, ha raggiunto le coste meridionali della Thailandia, provocando un primo morto.

Si tratta di un pescatore annegato quando il peschereccio su cui si trovava con altri colleghi si è capovolto. Uno di loro risulta disperso, mentre altri quattro sono stati tratti in salvo.

Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal sito AsiaNews, che avvertono sul rischio di inondazioni.

La tempesta ha toccato terra nel distretto di Pak Phanang nella provincia di Nakhon Si Thammarat. Si segnalano black out in varie zone, a causa dei pali dell'elettricità abbattuti dal vento.

Verso le 22 locali la tempesta dovrebbe passare anche sull'isola di Phi Phi, famosa per essere stata il set del film con Leonardo Di Caprio, "The beach" e una delle mete thailandesi più gettonate in questo periodo di festività natalizie. Sono previsti venti di 65 km all'ora e onde stimate tra i 2 e i 5 metri. Finora, circa duemila turisti hanno lasciato l'isola con il primo traghetto disponibile in direzione Phuket, ma dopo un primo collegamento le comunicazioni con la terraferma e con le altre isole sono state interrotte. Non ci sono comunque state evacuazioni da parte delle autorità locali.

