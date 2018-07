Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 8.06 08 luglio 2018 - 08:06

Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell'inizio del recupero. Sarà recuperata una persona per volta.

Il recupero è iniziato alle 10 locali, le 5 in Svizzera. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool, 13 divers stranieri e 5 thailandesi. Le operazioni potrebbero durare "un paio di giorni", e sono dipendenti anche dal maltempo, ha detto il governatore Narongsak Osatanakorn, precisando che i 12 ragazzi e il loro allenatore sono pronti fisicamente e determinati. I primi ragazzi non torneranno in superficie prima delle 21 locali (le 16 in Svizzera).

La maggior parte del tragitto per uscire dalla grotta è "percorribile a piedi", e il livello dell'acqua ora è il più basso degli ultimi giorni. Sull'area attorno alla grotta Tham Luang intanto è ricominciato a piovere in modo insistente, anche se non con la tipica violenza dei monsoni. Un'eventuale salita del livello d'acqua all'interno potrebbe complicare e allungare i tempi delle operazioni di recupero.

Neuer Inhalt Horizontal Line