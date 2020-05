La stazione di Thalwil in una foto d'archivio

È morta la donna 58enne urtata ieri da un treno alla stazione di Thalwil, vicino a Zurigo. Lo indica la polizia cantonale in una nota.

L'allarme era giunto alle 10.20. La donna giaceva su un marciapiede della stazione ed era stata elitrasportata in ospedale. La procura di Zurigo-Sihl ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto.

