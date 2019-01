'Impeach Donald Trump'. Non usa mezzi termini la prestigiosa rivista The Atlantic, che nella copertina del suo ultimo numero invoca la messa in stato di accusa per l'attuale presidente Donald Trump.

"Non ha tenuto fede al giuramento fatto al momento dell'insediamento alla Casa Bianca", la motivazione della rivista.

Secondo il magazine il 20 gennaio del 2017 Trump giurò solennemente di adempiere con fedeltà il ruolo di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle sue capacità. "Non ha mantenuto la promessa - si legge nell'editoriale - ma ha sfidato volutamente la separazione dei poteri, lo stato di diritto e le libertà sancite dai documenti della nostra fondazione. In modo deliberato ha infiammato le divisioni in America".

Sempre secondo The Atlantic, "Trump ha attaccato il principio che tutti, a prescindere da razza, genere o credo religioso, sono creati uguali. Inoltre ha messo i suoi interessi personali al di sopra dell'interesse pubblico".

