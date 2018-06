Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 12.51 30 giugno 2018 - 12:51

L'indiana Tata Acciai e la tedesca ThyssenKrupp hanno siglato un accordo definitivo "per creare un campione europeo dell'acciaio".

Con una nota le due società annunciano che l'accoro la creazione di una nuova società, una joint venture al 50% che verrà chiamata 'Thyssenkrupp Tata Steel', che riunirà le rispettive attività europee nel settore dell'acciaio. L'accordo concretizza il memorandum d'intesa siglato dalle due società a dicembre 2017. Sarà il secondo gruppo europeo dell'acciaio.

L'accordo assegna esclusivamente a ThyssenKrupp la possibilità di decidere sui tempi per una eventuale Ipo della nuova joint venture. Rispetto al momento della firma del memorandum del 2017 "il diverso sviluppo delle prestazioni di Thyssenkrupp Steel Europe e Tata Steel Europe ha portato a una differenza di valutazione tra le due entità", l'accordo definitivo prevede quindi "un adeguato risarcimento di questo divario": nel caso di un Ipo "Thyssenkrupp riceverà una quota maggiore del ricavato, riflettendo un rapporto economico di 55/45" a suo favore.

L'operazione "crea valore" per entrambe le parti, sottolineano le due società, che si attendono sinergie per 400-500 milioni di euro ed una buona ottimizzazione del capitale operativo. Il prezzo da pagare in termini di occupazione sarà "una razionalizzazione della forza lavoro negli anni a venire fino a 4000 posti". Inoltre, "la rete di produzione completa sarà rivista a partire dal 2020 con l'obiettivo di integrare e ottimizzare la strategia di produzione per l'intera joint venture".

