Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 10.09 04 giugno 2018 - 10:09

Il segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo invita la Cina a rendere pubblico il numero delle persone uccise, detenute o scomparse durante il sanguinoso scontro delle proteste pro democrazia di Tiananmen, avvenute 29 anni fa.

Lo si legge in una nota diffusa dal Dipartimento di Stato destinata ad aprire un altro fronte di scontro con Pechino.

In occasione del 29esimo anniversario della "violenta soppressione delle dimostrazioni pacifiche a e intorno piazza Tiananmen Il 4 giugno del 1989, noi ricordiamo le perdite tragiche di vite innocenti", si legge nella nota diffusa nella notte.

Come scritto da Liu Xiaobo nel suo discorso per il premio Nobel per la Pace 2010, letto in absentia, "i fantasmi del 4 giugno non sono ancora stati sepolti".

"Ci uniamo agli altri nella comunità internazionale nel sollecitare il governo cinese a fare un pubblico conteggio di quanti sono stati uccisi, detenuti e dispersi; a liberare coloro che sono stati imprigionati per aver cercato di mantenere vivo il ricordo di piazza Tiananmen; e per porre fine alle continue molestie dei partecipanti alla dimostrazione e alle loro famiglie".

