9 marzo 2018

La collaborazione tra Grigioni e Ticino in ambito sanitario è stata al centro di un recente incontro tra i direttori della sanità dei due Cantoni, i consiglieri di Stato Christian Rathgeb e Paolo Beltraminelli, fa sapere oggi un comunicato dell'amministrazione retica.

Entrambe le delegazioni, nel colloquio avvenuto a San Bernardino, hanno colto l'occasione per confermare l'ottima collaborazione esistente nell'ambito dei servizi di soccorso sanitario e nell'offerta di prestazioni ospedaliere da parte di strutture del Cantone Ticino a pazienti di Mesolcina e Calanca.

Sono stati oggetto di discussione anche l'organizzazione congiunta degli interventi in caso di incidente maggiore nonché il servizio di "care team" messo a disposizione dal Ticino a queste due valli italofone dei Grigioni.

Le questioni basilari dell'organizzazione della politica sanitaria dei Cantoni, in particolare lo scambio di esperienze riguardo all'assistenza nelle regioni periferiche, hanno rappresentato un altro punto centrale dell'incontro. Il sistema di cure integrate con diversi attori del settore sanitario attuato con successo nei Grigioni da molti anni ha suscitato grande interesse tra i rappresentanti ticinesi, rileva la nota di Coira.

I due consiglieri di Stato si sono detti concordi sulla necessità di opporsi con decisione alla tendenza verso crescenti interventi della Confederazione nella sovranità dei Cantoni in materia di assistenza sanitaria.

Inoltre è opportuno continuare a promuovere le organizzazioni decentralizzate a beneficio della sicurezza e della salute. Entrambe le delegazioni sono inoltre dell'opinione che la collaborazione vada approfondita ulteriormente e che le strutture simili dei Cantoni debbano essere sfruttate come base per uno scambio regolare anche in futuro.

