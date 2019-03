La polizia cantonale di Berna ha pubblicato in Internet le foto di otto tifosi della squadra di calcio dello Young Boys, sospettati di aver fatto uso di oggetti pirotecnici.

I fatti sono avvenuti durante i festeggiamenti per il titolo di campione svizzero avvenuti allo Stade de Suisse e in città il 20 maggio 2018.

In quell'occasione una donna era rimasta gravemente ferita a un occhio. Già una settimana fa la polizia aveva postato in rete le foto "pixelate" di 16 tifosi e da allora otto sospettati sono stati identificati. La pubblicazione delle foto non censurate degli otto fan rimanenti è stata ordinata dalla procura bernese.

