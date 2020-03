Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha affermato di essere più ottimista sui cambiamenti climatici rispetto alla nota ecologista Greta Thunberg.

"L'analisi di Greta sulla nostra proposta è basata sull'approccio del bilancio di carbonio, secondo cui gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere più alti. Io ho provato a spiegarle che noi usiamo un altro approccio e siamo più ottimisti di lei sulle tecnologie emergenti. Ma se non ci fosse stata lei e il modo in cui ha mobilitato due generazioni di giovani probabilmente oggi non staremmo neanche discutendo una legge sul clima", ha detto.

L'impegno a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ha aggiunto Timmermans, "non serve a salvare il pianeta, che si salva da solo, ma a salvare l'umanità".

