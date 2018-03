Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2011 14.24 12 ottobre 2011 - 14:24

I legali della ex premier ucraina, Iulia Timoshenko, ricorreranno in appello già la prossima settimana contro la condanna a sette anni di reclusione per abuso di potere stabilita ieri dal tribunale di Kiev. Lo fa sapere Iuri Sukhov, uno degli avvocati della leader dell'opposizione, citato dall'agenzia Interfax.

I legali dell'eroina della Rivoluzione arancione hanno ricevuto le 51 pagine del dispositivo della sentenza ieri sera verso le sette e adesso lo stanno analizzando.

Neuer Inhalt Horizontal Line