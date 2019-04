La squadra era impegnata a Zurigo, in una partita ormai inutile. Ma diverse migliaia di tifosi dello Young Boys si sono riuniti oggi pomeriggio allo Stade de Suisse di Berna.

Hanno così potuto assistere al match sugli schermi dell'impianto e festeggiare il secondo titolo svizzero consecutivo, conquistato matematicamente ieri senza nemmeno giocare.

Dominatori della stagione, i gialloneri della capitale hanno ufficialmente vinto il campionato di Super League dopo che la seconda in classifica, il Basilea, è stata fermata sullo 0-0 dal Grasshopper. Cosmesi dunque l'incontro odierno sulle rive della Limmat, dove lo Young Boys si è comunque imposto per 1-0.

Per questa occasione speciale, il club ha aperto le porte dello stadio, permettendo ai fan di guardare la partita. L'attenzione è ora tutta sulla festa in programma questa sera, quando la squadra farà ritorno dalla trasferta e riceverà l'abbraccio della propria tifoseria entusiasta, incurante delle temperature non proprio primaverili di Berna.

Neuer Inhalt Horizontal Line