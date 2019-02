Tzipi Livni, ex ministra degli esteri e tra i principali esponenti dell'opposizione al governo di Benyamin Netanyahu, non parteciperà alle elezioni del 9 aprile con il suo partito, ritirandosi dal voto.

Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza stampa: "Continuerò a lottare a livello personale per realizzare il mio obiettivo: uno stato ebraico e democratico e la separazione dai palestinesi". "Nel governo Netanyahu - ha aggiunto - la parola pace è diventata un termine volgare".

''Questi ultimi anni - ha proseguito la Livni - sono stati per me difficili in modo particolare''. Riferendosi alla svolta politica impressa dal premier Benyamin Netanyahu ad Israele dopo le politiche del 2015, la Livni ha rilevato: ''Quello che un tempo era ovvio è divenuto controverso, la democrazia è sotto attacco, la parola pace è divenuta un termine volgare, i tentativi di separazione dai palestinesi si sono trasformati in tentativi di annessione''.

Secondo la Livni nelle prossime elezioni sarà in discussione il futuro del regime politico in Israele: ''Trovo terribile - ha rilevato - che oggi occorra coraggio per esprimere ancora i valori enunciati dalla nostra proclamazione di indipendenza, che invece erano dati per scontati in passato''.

''Oggi lascio la politica - ha concluso - ma non ho dubbio che la nostra strada prevarrà. Spero che in queste elezioni si vada verso la strada in cui credo, verso la pace''.

