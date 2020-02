Il presidente togolese Faure Gnassingbé è stato rieletto per un quarto mandato con il 72,36% dei voti, in schiacciante vantaggio sul candidato dell'opposizione Agbéyomé Kodjo, che denuncia brogli e rivendica per sé la vittoria.

Secondo i risultati annunciati ieri sera dalla Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni), il capo dello Stato uscente vince al primo turno ottenendo la maggioranza assoluta. Kodjo ottiene solo il 18,37%, mentre il terzo candidato Jean-Pierre Fabre raccoglie il 4,35% dei voti. L'affluenza è stata del 76,63%, in aumento rispetto al 2015 (60,99%).

