Due settimane fa le martellate, ora la vernice rossa per imbrattarla con le scritte 'dottrina dell'odio' e 'architetto del genocidio': non c'è pace per la tomba di Karl Marx nel cimitero di Highgate, a Londra, finita nuovamente nel mirino di ignoti vandali.

A dare la notizia è la Bbc, secondo la quale non ci sono stati ancora arresti in relazione a nessuno dei due episodi. Stavolta la vernice potrà essere rimossa dal monumento funebre in onore del padre del comunismo. Ma nell'attacco di inizio febbraio i danni alla lastra di marmo, risalente al 1881 e poi incorporata nel più recente monumento del 1954, sono stati permanenti.

La tomba di Marx non è peraltro nuova a subire atti vandalici. Nel 1970 un ordigno esplosivo improvvisato danneggiò la stessa placca in marmo. Più di recente, il monumento è stato ricoperto di svastiche e vernice.

