Un totale di cinque matrimoni in due.

L'ex-top model tedesca Heidi Klum è a Capri per festeggiare a scoppio ritardato le proprie nozze con Tom Kaulitz, di 17 anni più giovane, chitarrista della band rock Tokyo Hotel.

Lo segnala il sito del settimanale tedesco Stern, precisando che i festeggiamenti avverranno su uno yacht "davanti" all'isola campana "questo fine settimana". La rivista non precisa quando sono avvenute le nozze segrete, che media specializzati in gossip fanno risalire già a febbraio, dopo un anno di conoscenza. Stern scrive solo che "finalmente" si festeggia e rimanda a foto su Instagram in cui la 46enne supermodella tedesca naturalizzata statunitense compare fra l'altro sullo sfondo dei faraglioni e di un altro noto scorcio di Capri.

Klum, uno degli 'angeli' di Victoria's Secret e madre di quattro figli, è al terzo matrimonio, mentre il tedesco Kaulitz è alle proprie seconde nozze, aveva ricordato il mese scorso il sito americano Tmz annunciando l'evento tenuto segreto per mesi.

