La polizia zurighese avrebbe arrestato diverse persone che stavano pedinando Iqbal Khan, il topmanager che il primo ottobre passerà a UBS, proveniente da Credit Suisse. Lo scrive Inside Paradeplatz. L'autorità conferma solo l'apertura di un procedimento penale.

In un articolo odierno firmato dal noto giornalista economico Lukas Hässig, il portale parla di "un giallo come a Zurigo non se ne sono mai visti". Secondo questa ricostruzione Khan - classe 1976, studi all'università di Zurigo, ex consulente Ernst & Young e attivo presso Credit Suisse dal 2013 - si sentiva pedinato e ha avvertito la polizia. Questa, con un'azione da commandos (così dice la testata) questo martedì ha arrestato diverse persone, sospettate di spiare il manager. Ora gli inquirenti sarebbero alla ricerca dei mandanti.

Contattata dall'agenzia Awp, la procura zurighese si è limitata a riferire di aver avviato un procedimento penale, su denuncia del banchiere, per coazione e minaccia. Vista l'inchiesta in corso non possiamo fornire ulteriori dettagli", ha indicato un portavoce.

Neuer Inhalt Horizontal Line