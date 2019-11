Venezia si appresta a vivere un'altra giornata di paura per la nuova super acqua alta (160 cm) prevista in mattinata: Piazza San Marco è già allagata per quasi 20 centimetri d'acqua.

Il cielo è plumbeo, con vento teso, anche se non da scirocco, e non piove. La marea sta crescendo velocemente, come segnalato dalle centraline in mare aperto.

Le sirene d'allarme sono risuonate alle 6.50, e poi alle 8.30. A causa della marea anche i vaporetti sono costretti a variazioni di percorso.

Neuer Inhalt Horizontal Line