Un tornado di significative dimensioni si è abbattuto nella notte a Bocholt, nel Nordreno Westfalia, non lontano dal confine tra la Germania e l'Olanda, causando seri danni.

Un'auto è stata letteralmente lanciata in aria dalla potenza del vortice e diversi tetti sono stati completamente divelti, e oltre cento alberi sono stati sradicati. Una persona è rimasta ferita.

Un centinaio di pompieri sono entrati in azione per mettere in sicurezza la zona. L'istituto meteorologico nazionale ha detto che il fenomeno è abbastanza inusuale nella zona, dove non si erano mai registrati tornado di quella dimensione.

