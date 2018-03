Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 9.10 12 marzo 2018 - 09:10

Tornos è tornata nelle cifre nere l'anno scorso. L'azienda con sede a Moutier (BE) specializzata nella produzione di macchine utensili ha registrato un utile netto di 8,25 milioni di franchi, contro una perdita netta di 3,6 milioni nel 2016.

Come già anticipato lo scorso 15 febbraio, l'utile operativo Ebit ha raggiunto i 9,5 milioni di franchi, contro i quasi 3 milioni di perdita dell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'esercizio 2018, in una nota diramata oggi l'impresa annuncia di aver cominciato l'anno con un portafoglio di ordinazioni pieno. I mercati in cui Tornos è attiva sono stabili e i suoi prodotti innovativi e di qualità suscitano una forte domanda, si rallegra la società. L'esercizio in corso dovrebbe dunque risultare ancora migliore del precedente.

