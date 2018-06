Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 14.26 26 giugno 2018 - 14:26

La Svizzera deve impegnarsi a proteggere maggiormente le vittime di tortura. È quanto chiede una petizione munita di 4667 firme consegnata oggi alla ministra di giustizia a polizia Simonetta Sommaruga.

Il testo invita Berna ad applicare il Protocollo di Istanbul, documento delle Nazioni Unite che contiene standard di portata generale per esaminare e documentare la tortura e altre violazioni dei diritti umani.

Secondo l'organizzazione cristiana contro la tortura e la pena di morte (ACAT), che ha promosso la petizione assieme ad altre ong come Amnesty International, la vicenda dell'attivista basca Nekane Txapartegi ha offuscato la reputazione della Svizzera. Le accuse di tortura formulate dalla donna non sono state riconosciute dalle autorità elvetiche, anche se erano state autenticate con perizie basate sulle direttive del Protocollo di Istanbul.

Quest'ultimo, adottato dall'Onu nel 2000, è stato elaborato da medici, psicologi, avvocati e specialisti dei diritti umani. Definisce i principi da applicare alle inchieste sui sospetti di torture in modo da redigere rapporti affidabili.

Non si tratta di un trattato o una convenzione e non è quindi sottoposto a firma o ratifica da parte dei singoli Stati. Per essere applicato, deve però essere accettato tramite una dichiarazione del governo, una legge o un decreto. La Svizzera non lo ha riconosciuto.

