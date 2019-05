Toyota e Panasonic sono vicine a un accordo di cooperazione per lo sviluppo di una tecnologia di nuova generazione per auto elettriche ed elettrodomestici

Toyota e Panasonic sono prossime alla firma di un accordo di cooperazione per lo sviluppo di una tecnologia di nuova generazione, che prevede la connessione integrata dei veicoli e delle apparecchiature domestiche.

Le due aziende giapponesi espanderanno il livello di collaborazione tramite la formazione di una joint venture per un maggior rispetto delle norme sulla salvaguardia dell'ambiente e annunceranno i dettagli nel corso di una conferenza stampa programmata per il pomeriggio di Tokyo.

Lo scorso gennaio Toyota e Panasonic avevano siglato un accordo per la produzione di batterie per i veicoli elettrici entro il 2020, in primo luogo per fronteggiare la concorrenza dalla Cina e dalla Corea del Sud.

