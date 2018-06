Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 20.45 05 giugno 2018 - 20:45

Quattro anni di reclusione è la pena richiesta per un ex dipendente delle FFS principale imputato al processo apertosi oggi al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona per infedeltà nella gestione pubblica, truffa per mestiere e riciclaggio di denaro.

Nei suoi confronti il procuratore generale della Confederazione ha chiesto anche una pecuniaria di 80 aliquote giornaliere.

Pene con la condizionale sono invece state richieste per tre uomini d'affari, comparsi anch'essi oggi davanti al TPF. Per due di loro si tratta di 20 e 15 mesi più una pena pecuniaria; per il terzo di 30 aliquote giornaliere e di una multa. L'ex dipendente delle FFS avrebbe ricevuto dalla loro società vantaggi economici per 380'000 franchi.

Il dibattimento prosegue domani con l'arringa dei difensori. Il processo dovrebbe durare tre giorni.

Il Ministero pubblico della Confederazione rimprovera al principale accusato, oggi 56enne, di essersi arricchito illegalmente: dal 2003 al 2014, quale capo progetto avrebbe attribuito appalti a due aziende di un suo ex compagno di studi, nel frattempo deceduto. Parte dei lavori non sarebbero neppure stati eseguiti. I due amici avrebbero così guadagnato indebitamente circa 4 milioni di franchi. Secondo l'atto di accusa i lavori non svolti, o completati solo parzialmente, hanno causato alle FFS un danno di almeno 1,2 milioni.

