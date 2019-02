È cominciato stamane a Bellinzona davanti a un tribunale militare il processo a carico di Johan Cosar, locarnese di origini siro-aramaiche accusato di "servizio straniero" per aver combattuto in Siria contro l'Isis in una milizia cristiana.

Coimputato è un suo cugino accusato di averlo aiutato nel reclutamento di miliziani tramite reti sociali come Facebook e Youtube.

Il processo, che si tiene nell'aula del Tribunale penale federale ed è presieduto dal colonnello Mario Bazzi, dovrebbe durare due giorni. La sentenza è attesa per venerdì.

L'accusa è di violazione dell'articolo 94 del Codice penale militare, che sotto il titolo generale di "indebolimento della forza difensiva del Paese" punisce con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria il "servizio straniero" di uno svizzero che "si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale". Secondo l'atto d'accusa della giustizia militare, Cosar avrebbe anche reclutato "un numero imprecisato di cittadini svizzeri" o avrebbe tentato di farlo.

Johan Cosar, 37 anni, nato a San Gallo e cresciuto a Locarno, era stato fermato nel marzo 2015 su un treno a Basilea, interrogato e rilasciato dopo essere tornato dalla Siria. Nel paese mediorientale in guerra civile si era recato nell'estate 2012 per documentare la situazione della comunità cristiano-siriaca, cui appartiene, finita nel mirino dei combattenti dell'autoproclamato Stato islamico.

Successivamente, forte della sua esperienza di sergente nell'esercito svizzero, aveva preso una parte attiva contro l'Isis in una milizia cristiana, il Syriac Military Council, la cui costituzione era stata annunciata nel gennaio 2013 e di cui era diventato uno dei leader.

L'uomo ha rilasciato interviste a diversi media dopo il suo ritorno in Svizzera, esponendosi con nome e cognome e negando recisamente di essere un mercenario.

Neuer Inhalt Horizontal Line