Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 17.24 17 maggio 2018 - 17:24

La difesa dei tre dirigenti del Consiglio centrale islamico della Svizzera (CCIS) sotto processo da ieri al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona per propaganda terroristica ha chiesto stamane l'assoluzione dei suoi assistiti.

Per via del Ramadan (il mese islamico del digiuno) la comunicazione della sentenza è stata rimandata dal 25 maggio inizialmente previsto al 15 giugno.

Ieri la procuratrice federale Juliette Noto aveva chiesto per i tre una pena di due anni di carcere con la condizionale, con un periodo di prova di cinque anni.

Secondo i difensori il pubblico ministero non è riuscito a dimostrare che il predicatore saudita Abdallah al-Muhaysini - intervistato in Siria nell'ottobre 2015 da uno degli imputati, Naim Cherni, e mostrato in uno dei due video diffusi dal CCIS che sono al centro di questo processo - fosse davvero un membro di al-Qaida o di un gruppo associato. Ne consegue che non c'è stata violazione della legge federale che vieta le organizzazioni terroristiche al-Qaida, Stato islamico (Isis) e organizzazioni associate, come sostenuto dalla pubblica accusa.

La tesi sempre sostenuta dai tre imputati è che Abdallah al-Muhaysini non sia mai stato un alto rappresentante di al-Qaida o della sua succursale siriana an-Nusra come sostenuto dall'accusa, ma un "costruttore di ponti" tra i vari gruppi ribelli siriani e un attivo oppositore dello Stato islamico. Cherni avrebbe dunque "giudicato appassionante e anche utile nella lotta contro la narrativa" dello stesso Isis una conversazione con lui sulla questione.

I tre avvocati hanno chiesto per i loro assistiti, oltre al proscioglimento, un risarcimento simbolico di 200 franchi e che le spese giudiziarie vadano a carico dello Stato.

Nella sua replica la procuratrice Noto ha ribadito le sue tesi della vigilia sul carattere propagandistico dei due video pubblicizzati sui social media e ha stigmatizzato la "campagna pubblica" del CCIS intesa a rappresentare le autorità elvetiche come islamofobe.

