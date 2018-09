Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 17.10 26 settembre 2018 - 17:10

Un primo tenente dell'esercito svizzero è comparso oggi davanti al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Era accusato di tentata infrazione alla legge sul materiale bellico per aver ordinato in Russia senza autorizzazione una spoletta.

Essa serve per la detonazione di una mina anticarro, ma lui sostiene tuttavia trattarsi di una semplice imitazione. La sentenza sarà comunicata in una data ulteriore. Della vicenda si è occupato il TPF perché l'ufficiale professionista ha contestato un decreto d'accusa emesso in luglio dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC): la Procura federale gli aveva inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da 200 franchi, per un totale di 6000 franchi, oltre a ordinare la confisca e alla distruzione del materiale incriminato.

L'ispettorato delle dogane di Zurigo aveva sequestrato l'oggetto, ordinato su eBay, nel settembre 2017, dopo il controllo di un pacchetto proveniente dalla Russia. All'inizio di ottobre successivo il primo tenente ha presentato una richiesta di autorizzazione dell'importazione all'Ufficio centrale delle armi di Fedpol, l'Ufficio federale di polizia, specificando che la spoletta doveva servire come materiale di dimostrazione a fini di formazione professionale.

Fedpol ha indicato all'uomo di rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), servizio competente per tale autorizzazione. L'ufficiale non lo ha però fatto, secondo quanto si legge sul decreto d'accusa. In aula l'imputato ha ribadito la sua tesi secondo cui l'oggetto ordinato non era in alcun modo funzionante, trattandosi di una imitazione di una spoletta MVN 72 per mina anticarro, destinata all'istruzione della sua truppa. È importante che i suoi uomini siano in grado di distinguere un simile oggetto, ha affermato.

Neuer Inhalt Horizontal Line