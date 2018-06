Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 9.59 05 giugno 2018 - 09:59

Inizia oggi presso il Tribunale penale federale di Bellinzona il processo a carico di un ex dipendente delle FFS, oggi 56enne, accusato di infedeltà nella gestione pubblica, truffa per mestiere e riciclaggio di denaro.

Il Ministero pubblico della Confederazione gli rimprovera di essersi arricchito illegalmente: nella sua veste di capoprogetto avrebbe attribuito per oltre dieci anni appalti a due aziende di un amico, suo ex compagno di studi, nel frattempo deceduto. Parte dei lavori non sarebbero neppure stati eseguiti.

I fatti risalgono agli anni 2003-2014 e i due complici avrebbero così guadagnato indebitamente circa 4 milioni di franchi, che si sono suddivisi. Nell'atto di accusa si legge che i lavori non svolti, o completati solo parzialmente, hanno causato alle FFS un danno di almeno 1,2 milioni.

La vicenda ha coinvolto anche la vedova del partner d'affari deceduto, nonché sua sorella gemella: entrambe sono state condannate con un decreto d'accusa nel 2015. Il processo dovrebbe durare tre giorni.

