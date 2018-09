Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 settembre 2018 14.51

Due svizzeri su tre ritengono che negli ultimi cinque anni la fluidità del traffico sia peggiorata e che gli ingorghi in autostrada o negli agglomerati siano in aumento. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dal Touring Club Svizzero (TCS).

Il 33% degli automobilisti è meno fiducioso - sempre in confronto a cinque anni fa - di riuscire ad essere puntuale a un appuntamento utilizzando la strada piuttosto che un altro mezzo di trasporto durante lo spostamento.

Il 39% del campione di oltre 1200 persone interpellate nella Svizzera tedesca e romanda dall'istituto demoscopico Mrc dichiara di aver affrontato, nelle ultime settimane prima del sondaggio, una situazione di conflitto come utente pedone o ciclista. Per i pedoni, i problemi sono giunti soprattutto dagli utenti motorizzati (58%), ma anche da ciclisti (39%). Per questi ultimi, le criticità avevano origine per il 69% da vetture e moto, per il 25% da pedoni.

Gli svizzeri si confermano anche amanti dei viaggi. L’81% degli intervistati ne ha effettuato almeno uno negli ultimi dodici mesi. Il 48% dichiara di prendere l'aereo per raggiungere la destinazione di vacanza: solo un punto percentuale in meno di chi privilegia l'automobile (49%). Un svizzero su quattro, dai 16 ai 29 anni, ricorre inoltre regolarmente all'economia di condivisione nell'ambito della sua mobilità, contro il 14% dei 30-60enni e il 7% degli ultra 60enni.

