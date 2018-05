Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 21.20 19 maggio 2018 - 21:20

Si è notevolmente ridotta questa sera la coda di auto davanti al portale nord del San Gottardo.

Dopo aver toccato i 28 i chilometri verso mezzogiorno, in concomitanza del fine settimana prolungato, e aver uguagliato così il record di Pentecoste del 1999, alle 20.00 la colonna di veicoli era lunga 9 chilometri con tempi di attesa di un'ora e mezzo.

Ieri era stata chiusa la galleria del San Bernardino, sulla A 13, a causa di un torpedone in fiamme e stando al servizio di informazioni stradali Viasuisse, il traforo potrebbe rimanere impraticabile per tutto il fine settimana. Inoltre nel pomeriggio è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni anche la galleria del San Gottardo per un mezzo in avaria.

Neuer Inhalt Horizontal Line