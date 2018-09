Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2018 8.34 21 settembre 2018 - 08:34

La tratta ferroviaria tra Berna e Olten è aperta al traffico solo in parte: un treno diretto blocca la circolazione all'altezza di Wanzwil (BE). I viaggiatori devono fare i conti con ritardi e soppressioni, indicano le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) sulla loro sito.

Un difetto alla locomotiva di un intercity diretto a Zurigo è la causa, aggiungono le FFS in un comunicato.

Secondo quanto indicato nella nota, tutti i treni diretti nella città sulla Limmat vengono dirottati via Burgdorf (BE) e per questo motivo registrano fino a 15 minuti di ritardo. Quelli per Berna invece circolano normalmente.

Per rimuovere la locomotiva sarà necessaria un'operazione apposita, che richiederà la chiusura completa della tratta, precisa la nota. Durante tale lasso di tempo tutti i treni saranno fatti passare da Burgdorf. La durata della restrizione non è nota.

