Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 13.01 25 giugno 2018 - 13:01

La pulizia dei trasporti pubblici regionali nonché delle loro fermate è carente e può essere migliorata.

È quanto emerge dal nuovo sistema di rilevamento della qualità nel traffico regionale viaggiatori, i cui risultati sono stati pubblicati oggi dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

L'UFT ha reso noto il risultato di 46'941 rilevamenti presso 88 imprese ferroviarie e di bus. La maggior parte degli ambiti del traffico regionale viaggiatori (TRV) sono di buona qualità. Per quanto riguarda le autolinee, molto positiva è la valutazione della gentilezza e della competenza del personale, nelle ferrovie quella dell'ordine e dell'assenza di danni sui convogli.

Secondo l'inchiesta vi sono considerevoli differenze tra le diverse imprese. Il 41% di esse non adempie gli standard minimi nell'ambito "fermata". Margini di miglioramento si riscontrano ad esempio nella pulizia delle pensiline o dei contenitori per rifiuti nonché nella disponibilità dei piani delle linee.

Insufficienti sono risultate il 13% delle autolinee e il 23% delle linee ferroviarie. Le prime sono carenti soprattutto negli annunci, all'interno dei veicoli, riguardo alla fermata successiva e nella pulizia dei finestrini. Le seconde nella pulizia dei servizi igienici, dei pavimenti e dei finestrini.

L'UFT constata che le differenze di qualità non sono correlate alle dimensioni delle imprese, né presentano correlazioni significative con le regioni, eccezion fatta per la Svizzera centrale, le cui imprese di trasporto hanno ottenuto ottimi risultati in molti ambiti.

