Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 16.32 24 ottobre 2018 - 16:32

Il luogo a Staten Island dove sarebbe dovuto sorgere "The New York Wheel", la ruota panoramica più grande al mondo.

New York dice addio al sogno di avere la ruota panoramica più grande al mondo. The New York Wheel, un gigante alto quasi 200 metri, sarebbe dovuto sorgere a Staten Island, ma costi elevati e diverse azioni legali hanno messo la parola fine al progetto.

La ruota, che avrebbe dovuto offrire ai visitatori un'esperienza simile al London Eye di Londra, era stata annunciata circa sei anni fa e, dopo un investimento iniziale di 450 milioni, il prezzo finale era salito a un miliardo di dollari.

Gli investitori si sono tirati indietro già dalla fine dello scorso mese, poi la decisione dell'amministrazione comunale di non intervenire con un finanziamento e quindi l'impossibilità di andare avanti con il progetto. Diversi pezzi della ruota ora si trovano in deposito a Brooklyn e saranno venduti all'asta.

