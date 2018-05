Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 maggio 2018

Il progetto della direzione della SSR di spostare la sede della radio svizzerotedesca SRF da Berna a Zurigo incontra forte opposizione. Secondo i contrari alla misura, questo trasferimento avrebbe ripercussioni negative sulla copertura mediatica svizzera e regionale.

La decisione, annunciata in aprile, indebolirebbe la posizione della SSR quale società nazionale finanziata in gran parte dal canone, hanno sottolineato in una nota odierna congiunta la città di Berna, il Cantone e la "Regione capitale svizzera" (BE, FR, NE, SO, VS). Per quest'ultima associazione, una concentrazione a Zurigo sarebbe contrastante all'idea di una Svizzera federalista, così come al principio di servizio pubblico.

Gli autori del comunicato domandano invece al consiglio di amministrazione della SSR di rafforzare l'offerta germanofona nella città federale. Lo invitiamo a "creare a Berna, cuore politico della Svizzera, un centro di competenze dedicato all'informazione", ha detto il consigliere di Stato bernese Christoph Ammann. A suo avviso, l'azienda trarrebbe guadagno restando ben radicata nelle regioni. Questo fattore inoltre - indica la nota - ha contribuito, insieme alla qualità dei programmi radio, alla bocciatura alle urne dell'iniziativa No Billag lo scorso marzo.

Nelle intenzioni della SSR, il raggruppamento delle redazioni della radio e della televisione nella città sulla Limmat dovrebbe permettere di realizzare risparmi. Per il sindaco di Berna Alec von Graffenried però, ciò avrebbe conseguenze dal punto di vista giornalistico e vi sarebbe il rischio di diffondere gli stessi contenuti su tutti i vettori.

Scettico anche il membro del governo vallesano Christophe Darbellay, stando al quale il rischio sarebbe quello di trascurare le regioni periferiche, mentre l'agglomerato zurighese diventerebbe il centro degli interessi.

