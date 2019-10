L'offerta ferroviaria lanciata tra Lugano, Bellinzona e Zurigo dopo il fallimento della compagnia aerea Adria Airways - che operava per conto di Swiss fino in settembre - sarà estesa ad altre destinazioni.

In una nota congiunta, FFS e Swiss precisano di voler rispondere a una crescente domanda della clientela per una maggiore intermodalità fra mezzi di trasporto.

Nel corso del prossimo anno, l'offerta "Flugzug" a partire da Zurigo Kloten sarà estesa ad altre località in modo combinato con il numero di volo. L'accento sarà posto sui principali agglomerati del Paese, così come sulle destinazioni turistiche più rinomate, Come Andermatt (UR), Berna, Lucerna, Interlaken o ancora Zermatt (VS).

"Con l'estensione dell'offerta, proponiamo ai nostri passeggeri in tutte le regioni della Svizzera un collegamento ottimale alla nostra rete mondiale", e alla clientela internazionale, un accesso facilitato alla loro destinazione in Svizzera, ha sottolineato il presidente della direzione di Swiss, Thomas Klühr, citato nella nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line