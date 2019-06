Vladimir Putin e Donald Trump hanno ordinato ai capi delle diplomazie di Usa e Russia di avviare le consultazioni sul New Start, il trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa che scade nel 2021.

Lo ha dichiarato il presidente russo durante una conferenza stampa al summit del G20 di Osaka.

"Per quanto riguarda il New Start - ha affermato Putin - abbiamo chiesto ai nostri ministri degli Esteri di iniziare le consultazioni. E' troppo presto per dire se porteranno a un prolungamento del New Start".

