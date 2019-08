La nascita di almeno tre lupacchiotti nel Giura vodese è stata confermata da trappole video. La presenza di un branco è ormai certificata nel cantone per la prima volta da 150 anni.

I filmati, realizzati grazie al Dipartimento vodese del territorio, hanno permesso di osservare il branco nella regione del Marchairuz. Si tratta dell'ottavo gruppo di lupi in Svizzera: quattro sono nei Grigioni, uno in Ticino e due in Vallese, si legge in un comunicato odierno del Cantone.

Nel Giura vodese ci sono al momento quattro adulti e tre cuccioli. Oltre a una coppia (F19 e M95), sono presenti gli individui M99 e M89. La situazione è seguita con attenzione dalle autorità.

