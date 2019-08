I tre quarti delle aziende italiane vedono il Paese in recessione o sul punto di entrarci: il 65% ritiene infatti che sia già in corso mentre l'11% pensa che la crisi conclamata arrivi entro un anno.

E, anche se stanno migliorando, restano grandi problemi per i pagamenti da parte dello Stato, con tempi che producono ancora il paradosso per il quale le imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione sono spesso costrette a indebitarsi per far quadrare i conti.

È la fotografia contenuta in una ricerca di Intrum, uno dei maggiori operatori europei nei servizi al credito, che ha coinvolto 600 imprese in Italia. Secondo lo studio, solo il 10% dei manager - sono stati intervistati amministratori delegati, responsabili dei crediti, 'business controller' o posizioni simili - pensa che nella penisola non vi sarà recessione.

