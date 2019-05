Nei primi tre mesi dell'anno, i treni hanno spostato più gente e merci rispetto al solito. I passeggeri ha fatto segnare un record, percorrendo una quantità di chilometri che di solito si registra solo durante il terzo trimestre.

La ragione è l'offerta ampliata dopo il cambiamento di orario, in dicembre, indicano oggi il servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra), e l'Unione dei trasporti pubblici (UTP).

Dall'inizio di gennaio alla fine di marzo, i chilometri-persona registrati in Svizzera (la somma dei chilometri percorsi da tutti i viaggiatori), hanno raggiunto 5,12 miliardi, con un incremento del 5,8% su base annua.

È un valore mai conseguito in questo periodo di inizio anno, quando il numero di passeggeri è solitamente inferiore a quello degli altri tre trimestri. È quindi probabile che i numeri aumentino nel corso dell'anno, notano Litra e UTP.

La domanda del trasporto passeggeri è in aumento da diversi anni. Il numero di chilometri percorsi è passato da 19,89 miliardi nel 2014 a 20,26 miliardi nel 2018. L'attuale record annuale di 20,53 miliardi di passeggeri-chilometri è del 2016.

Ma anche nel traffico merci sono stati percorsi più chilometri. Le tonnellate-km (i chilometri percorsi moltiplicati per la quantità di merci trasportate in tonnellate) del primo trimestre si sono attestate a 3,09 miliardi, ossia in aumento dell'11% rispetto a un anno prima.

Neuer Inhalt Horizontal Line