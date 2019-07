Il Tribunale federale (TF) ha confermato la condanna inflitta a un controllore di Skyguide per aver causato un pericoloso avvicinamento tra due aerei, uno della compagnia irlandese Ryanair e l'altro della portoghese TAP.

La mancata collisione, dovuta a una comunicazione poco chiara del controllore e a un conseguente malinteso, si è verificata nei cieli svizzeri il 12 aprile 2013. L'aereo di Ryanair era in volo da Pisa a Lubecca, mentre l'apparecchio portoghese, decollato da Lisbona, era diretto a Praga. L'errore di comunicazione ha fatto scattare il sistema di allarme a terra e i due velivoli sono quindi stati fatti allontanare. Non ci sono stati danni, né materiali, né per i passeggeri.

Nel maggio dello scorso anno l'uomo radar, che ha poi presentato ricorso al TF, era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale penale federale di Bellinzona di perturbamento per negligenza della circolazione pubblica ed era stato condannato a una pena pecuniaria di 18 mila franchi, sospesa per due anni, e al pagamento dei costi di giustizia, pari a 2'900 franchi.

La sentenza è stata ora confermata dalla massima autorità giudiziaria elvetica, secondo la quale il controllore ha creato un pericolo concreto e violato i suoi doveri di diligenza.

