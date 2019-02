Il tribunale di Muenster vuole chiudere il procedimento contro un'ex guardia nazista del campo di concentramento di Stutthof, vicino a Danzica, nell'attuale Polonia.

Secondo una perizia presentata al tribunale l'uomo, 95 anni, imputato per complicità in omicidio, non è più in grado di comparire in giudizio perché malato di cuore.

Secondo l'accusa, tra il 1942 e il 1944 avrebbe svolto la funzione di guardia nel campo di Stutthof dove, insieme al campo satellite, morirono durante la guerra 65'000 persone, anche a causa delle cosiddette "marce della morte".

