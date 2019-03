Troppi uomini: per questo motivo il presidente del Consiglio di Stato ginevrino Antonio Hodgers non interverrà domani all'apertura dell'89° Salone internazionale dell'automobile.

Hodgers, nello scorso novembre, è entrato a far parte dell'International Gender Champions (IGC), un'iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite nel 2015 che mira a rafforzare la parità di genere negli eventi pubblici. Gli aderenti - 205 responsabili politici di 60 Paesi - si sono impegnati a richiedere agli organizzatori di eventi la presenza di almeno una oratrice.

Dal salone di Ginevra è giunta risposta negativa e Hodgers ha quindi ceduto il passo alla cancelliera Michèle Righetti. "Non abbiamo trovato un consenso, così ho confermato che la signora Righetti avrebbe parlato con la mia presenza silenziosa al suo fianco", ha spiegato Hodgers in un'intervista al quotidiano "Le Courrier". "La mia priorità è dimostrare che le donne non devono essere relegate esclusivamente al ruolo di hostess nell'immaginario dell'automobile".

