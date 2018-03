Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Cresce la pressione del mondo politico sulla direttrice della Posta Susanne Ruoff, che potrebbe essere stata a conoscenza dei trucchi contabili usati da AutoPostale per trasformare le sovvenzioni in utili aziendali.

Per il capogruppo socialista alle Camere federali Roger Nordmann la manager "non è più sostenibile". La fiducia è ormai venuta a mancare, ha aggiunto ai microfoni di radio SRF. Anche la collega di partito Edith Graf-Litscher (PS/TG), che presiede la commissione dei trasporti del Nazionale, parla di "dicke Post", di una notizia sgradevole.

Fuoco contro Ruoff arriva anche dallo schieramento borghese. "Se è vero quello è emerso, deve essere sospesa fino a quando l'inchiesta non sarà conclusa", afferma il consigliere nazionale Ulrich Giezendanner (UDC/AG). Fin da subito il deputato auspica inoltre che prenda posizione il presidente del consiglio d'amministrazione Urs Schwaller.

Per il consigliere nazionale Thierry Burkart (PLR/AG) la Posta deve ora illustrare cosa precisamente sia successo; in un secondo tempo devono essere tratte le conseguenze a livello personale; il terzo passo sarà poi l'elaborazione a livello politico dell'accaduto, vale a dire rispondere alla domanda "cosa possiamo fare, affinché questo modo di operare non si ripeta?".

