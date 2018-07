Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 12.41 12 luglio 2018 - 12:41

"Potrei farlo ma non esco dalla Nato. Non è necessario dopo i 33 miliardi in più dagli alleati". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa oggi a Bruxelles, dopo che alcune fonti diplomatiche avevano riferito di una sua minaccia di uscita.

I membri Nato si sono dimostrati "tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo. Ci sarà un aumento quantificabile in 33 miliardi di dollari in più, con il contributo dei vari paesi senza tener conto degli Stati Uniti", ha riferito Trump.

"Credo nella Nato. Tutti gli Stati membri hanno concordato di aumentare le spese per la difesa a livelli mai visti prima", ha aggiunto. "La Nato è molto più forte di ieri", "ai Paesi avevo fatto sapere che ero estremamente scontento", ha detto ancora il presidente americano.

Neuer Inhalt Horizontal Line