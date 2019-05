"Puntiamo a risanare rapidamente il deficit commerciale con il Giappone, anche grazie all'acquisto da parte di Tokyo di apparecchiature militari americane".

Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump, all'inizio dell'incontro bilaterale con il premier giapponese Shinzo Abe, descrivendo i temi in discussione tra i due leader. Nella prima mattina Trump aveva incontrato l'imperatore Naruhito.

Trump ha spiegato che gran parte degli accordi su una modifica degli scambi commerciali tra i due Paesi per la riduzione del deficit Usa verranno annunciato dopo agosto, in seguito alle elezioni per il rinnovo del Senato giapponese.

Riguardo alle attuali tensioni geopolitiche con l'Iran, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, il presidente Usa ha riconosciuto il rapporto amichevole tra Tokyo e Tehran, ammettendo la possibilità di una visita di Abe in Iran, e aggiungendo sulla possibilità di un conflitto che: "Nessuno vuole che accadano cose terribili. Specialmente me".

