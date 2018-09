Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 17.41 24 settembre 2018 - 17:41

Donald Trump è tornato a difendere il giudice Brett Kavanaugh, da lui nominato alla Corte suprema, definendo le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti "totalmente politiche".

"E' un uomo straordinario con un passato irreprensibile", "io sono con lui sino in fondo", ha aggiunto da New York, dove si trova per l'assemblea generale dell'Onu.

