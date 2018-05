Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Donald Trump ha definito "animali" certi immigrati illegali, durante una tavola rotonda contro le città santuario che li difendono e le gang criminali.

"Noi espelliamo gente dal Paese, non potete credere a che livello sono malvagi", ha detto attaccando certe città californiane che rifiutano di cooperare con i servizi di immigrazione federali. "Non sono uomini, sono animali", ha aggiunto.

"La legge californiana offre un rifugio a certi delinquenti che sono i più viziosi e violenti della terra, come i membri della gang Ms-13", ha accusato.

Dichiarazioni che hanno sollevato polemiche, soprattutto tra i dem. "Gli immigrati sono esseri umani, non animali, non criminali, non trafficanti di droga, non violentatori", ha sottolineato Jared Polis, deputato del Colorado.

