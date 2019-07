Donald Trump segnala "problemi con la Cina" mentre è in corso il nuovo round di trattative commerciali fra Washington e Pechino.

"Avrebbero dovuto iniziare ad acquistare prodotti agricoli, ma non ci sono segnali che lo stiano facendo. La mia squadra sta trattando con loro, ma vogliono sempre cambiare l'accordo a loro favore", twitta il presidente americano ribadendo che la Cina potrebbe voler attendere fino alle elezioni per vedere se verrà eletto un democratico, in modo da siglare un grande accordo e continuare a "rapinare gli Stati Uniti".

"La Cina sta andando molto male", registra l'anno peggiore negli ultimi 27, ha scritto su Twitter il presidente, aggiungendo che al tempo stesso "la nostra economia è diventata MOLTO più grande di quella cinese negli ultimi 3 anni".

"Il mio team sta negoziando con loro adesso" ha scritto ancora Trump, affermando che la Cina probabilmente potrebbe voler "aspettare le nostre elezioni per vedere se vince uno dei rigidi democratici come Sleepy Joe", ovvero Joe Biden, e"quindi potrebbero fare un ottimo affare, come negli ultimi 30 anni".

Ma "il problema con loro che aspettano, tuttavia, è che se e quando vincerò (le elezioni), l'accordo che otterranno sarà molto più duro di quello che stiamo negoziando ora ... o nessun accordo. Abbiamo tutte le carte, i nostri precedenti leader non l'hanno mai ottenuto!".

