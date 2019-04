Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito i mandati emessi dal Congresso nelle indagini sul Russiagate e sulle sue dichiarazioni dei redditi "ridicoli" dopo che "la caccia alle streghe è finita".

"Adesso basta, combatteremo tutti i mandati, non sono persone imparziali", ha aggiunto, sostenendo che le inchieste parlamentari sono l'unico modo per i democratici per tentare di vincere le presidenziali del 2020 ma che non ci riusciranno.

Neuer Inhalt Horizontal Line